携帯大手４社は１２日、米アップルの新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」の予約受け付けを始めた。

１９日から販売する。各社とも他社から乗り換える場合の価格が最も割安になっている。

他社から乗り換えて２年後に下取りに出す条件で購入する場合、ＫＤＤＩは記憶容量が最も小さい２５６ギガ・バイト（ＧＢ）の「１７」のオンライン価格を実質３万４５００円（税込み）とする。昨年の「１６」（１２８ＧＢ）は同じ条件下で５万２２５０円だった。機種変更では長期契約者を優遇する。

ＮＴＴドコモは乗り換え価格を３万１９６６円とした。２０２６年３月末に「ガラケー」と呼ばれる旧来型携帯電話で使われる通信規格「３Ｇ」サービスが終了するのをにらみ、３Ｇサービスからの契約変更者を優遇する。

楽天モバイルは、ポイントの還元で実質負担額を抑える。乗り換えの場合、最大２万１０００円分が還元され、実質５万２３９２円となる。グループの「ポイント経済圏」の強みを生かして顧客の取り込みを図る。

ソフトバンクは、新規契約と乗り換えをオンラインで手続きした上で２年後に端末を下取りに出せば、実質２万２０２４円とした。機種変更は７万５２８０円で他社と比べて割高になった。