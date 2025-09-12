King & Princeの郄橋海人さん（26）が12日、『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』取材会に登場し、葛飾北斎の人物像について語りました。

郄橋さんが公式アンバサダーを務める『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』（場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO 会期：9月13日から11月30日まで）では、葛飾北斎が描いた『北斎漫画』全15編や、通称“大波”としても知られる『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』、さらに世界初公開となる肉筆画16図など、総数400点以上の作品が展示されます。

■葛飾北斎について「“この人は本当に何者なんだろう”って」

イベントで郄橋さんは、浮世絵師・葛飾北斎の人物像について「自分が北斎だとしたら教えたくないもん、人に絵を。でも、本当に絵を愛してやまないから、たくさんの人に絵にふれあってほしかったんでしょうね。それで描き方を教えた、器の広さだったりとか、楽しいおじちゃんだったんだなって。絵が好きなおじちゃんだったんだなって」とコメント。

さらに、「当時でいうと“本当にこの人は何者なんだろう”って、考えつかないような人だったんだろうなって。でも、絵を見ていくとその理由がわかるというか。描くことに対して使命なのか、“もっともっと上達して描き残さないと死ねない”みたいのがあったのかな」と高橋さんなりの見解を示しました。