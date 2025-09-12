歌手の加山雄三（８８）の米寿と芸能生活６５周年を記念して再集結した森山良子、南こうせつ、さだまさし、ＴＨＥ ＡＬＦＥＥによる「ザ・ヤンチャーズ」が１２日、東京国際フォーラムで「トリビュートライブ 加山雄三のすべて」を開催。加山自身がサプライズ登場した。

３時間のステージの最終盤。ヤンチャーズが最終楽曲「君といつまでも」を歌い終えるとステージは暗転。その後、再び光が照らされると、加山が姿を見せた。最後に最後に訪れたサプライズに、ファンはスタンディングオベーションで喜びを表現した。

報道陣の前に姿を見せるのは昨年４月１１日に神奈川県茅ケ崎市で行われた、自身の銅像の除幕式以来。しっかりした足取りの加山は「ホント良かったよ」と出演者一人一人と握手。「こんな人生が幸せになることはめったにないこと。すべての気持ちをみんなに伝えたい」と声を張り「ありがとう！」を連呼した。

ステージでは、「加山雄三とザ・ヤンチャーズ」としてこの日リリースされた「旅人の詩」や「旅人よ」など２４曲を披露。ゲストとしてザ・ワイルドワンズも出演した。