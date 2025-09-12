◆パ・リーグ 楽天６―３ロッテ（１２日・楽天モバイル）

楽天の先発・古謝樹投手は４安打６奪三振３失点で７回途中降板も、プロ１年目の昨季挙げた５勝を上回る６勝目を手にした。「５回まで先制点を取られないように、というのは投手の共有事項として言われていた。先制点をやらないようにできたのはよかった」と振り返った。ここまで３連敗中だったが、この日は序盤から味方打線の援護を受け、“４度目の正直”で手にした白星だった。

前回登板だった５日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は１、２回に３点ずつ失うなど序盤から失点を重ね、５回を投げていずれも自己ワーストとなる１４安打８失点。「気にしたくなくてもいろいろ考えるものはあったし、朝起きるのもゆううつだったけど」と明かしながら、「こういう勝ちのために１週間準備して頑張っている」ときっぱり。気持ちを切り替えて好投につなげた。三木監督は「古謝がしっかり３人で立ち上がりを切ってきたのが（初回の）攻撃につながった。１回表を非常にいい形でいけた」とたたえながらも、「最後（７回）は投げきってほしいのが本音だけど」とさらなる力投を期待。プロ２年目のドラ１左腕がこれからも力投を続ける。