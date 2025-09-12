ドル円、一時１４８円台に上昇 イベント通過しＦＲＢの利下げ確信 本日はＦＯＭＣ待ちの雰囲気か＝ＮＹ為替序盤 ドル円、一時１４８円台に上昇 イベント通過しＦＲＢの利下げ確信 本日はＦＯＭＣ待ちの雰囲気か＝ＮＹ為替序盤

きょうの為替市場、ドル高が優勢となる中、ドル円は一時１４８円台に上昇する場面も見られた。本日の上げで再び２１日線を回復しているが、１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。



今週のインフレ指標と先週からの雇用指標を経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを確信している。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている。



ただ、短期金融市場では来週を含めて年内３回の利下げを完全に織り込む動きが見られている。来週のＦＯＭＣは委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、市場の期待に沿った予想となるか注目される。



いずれにしろ、本日は来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気が広がることも予想される。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７．４０円に観測。



12日（金）

147.40（16.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

