歌手の福山雅治(56)が12日放送のフジテレビ系「タビフクヤマ」（後9・00）に出演。初めてのアルバイトをクビになった驚きの理由を明かした。

女優・有村架純、俳優のリリー・フランキー、満島真之介とともに向かう道中で上京して初めてのアルバイトを振り返った。

福山は「バンドを組みたかったから、シティーなイケてる最先端のメンバーと組みたいと思った時に、そういう人が集まるところってどこだ?ピザ屋さんだと思って」と、ピザ屋でアルバイトしていたと明かした。

そこで「日々、元気に大きな声を出してアルバイトに励んでた」と人一倍元気に働いていた。だが、「そうしたらある日、マネジャーさんという人に呼ばれて“福山くん、ちょっと声大きいんだよね”って言われて。それで“声が大きくて、このお店の雰囲気を壊しちゃってるっていうか。だから、まあ来週から来ていただかなくてもいいんだけど”って言われて」と、まさかの理由でクビを言い渡された。

この理由には3人とも「えー!?」とびっくり。また、声の大きさに加えて「言葉のイントネーションがっつって」と指摘されていたとし「僕、当時のピザ屋さんでのバイト仲間からのあだ名が“長崎くん”だった。自分では全く思ってなかったんですけど、凄まじく訛ってたらしい」と振り返った。