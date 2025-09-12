◇パ・リーグ 楽天6―3ロッテ（2025年9月12日 楽天モバイル）

楽天・浅村栄斗内野手（34）が12日のロッテ戦（楽天モバイルパーク）、1―0の初回2死二、三塁でボスから左翼席へ会心の6号3ラン。本拠地では4月8日以来、157日ぶりの一発に「ファンの人たちも“浅村、なにしてんねん”とずっと思っていたと思う。もう一回、いい姿を見せたいなと思っていました」と感慨に浸った。

5月24日の日本ハム戦で通算2000安打を達成も7月7日に不振のため、西武時代の14年6月以来、11年ぶりに出場選手登録を抹消。8月に昇格した際には14打数1安打で、わずか9日で再度2軍調整となっていた。

楽天移籍後は主砲として長打を求められきたが、2軍で打席を重ねる中で、シンプルな思考にたどり着いた。「打席の中では長打を捨てて、シンプルに技、タイミング、自分のスイングを心がけた」と語った。

この日は「昭和平成レトロシリーズ」として開催され、スカジャンを羽織った自身の画像には「最悪でしょ」と苦笑したが、豪快弾でチームに3連勝をもたらした。残り19試合で3位のオリックスとは5ゲーム差。頼れる主砲が帰ってきた。