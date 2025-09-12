アンジャッシュ・渡部建が６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新。サッカー元日本代表の本田圭佑をゲストに招いた。

本田はＪリーグで活躍後、０８年にオランダ１部ＶＶＶフェンロへ移籍。１４年には世界的な強豪クラブＡＣミランに加入。代表戦も含め国際的な舞台で活躍。印象的な選手を聞かれた本田はブラジル代表の名ＤＦとして名を馳せたチアゴ・シウバを述懐した。

「（代表戦で）僕ら毎回、負けてるんですけど。残念ながら。やっぱり守備の迫力。能力、単純に身体能力が高いんですけど。いるだけのオーラもあるし、守備範囲が広いっていうのもあるし。スライディングしたときのリーチがスゴいです。そこまで届く？みたいな」と迫力を振り返った。

さらに本田は日本代表でともにプレーしたＣ大阪・香川真司の名を挙げ、ドイツ・ドルトムントで活躍していた時期を回想。

「日本に帰ってきたときに紅白戦とかするんですけど。そんときの真司はスゴかったですね。活躍していたから自信もあったんでしょうけど、それがスゴいプレーに出ていましたね」と話していた。