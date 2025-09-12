アメリカ遠征から帰国のFW細谷真大が後半途中から登場も…2位柏、3位神戸は勝ち点1ずつを分け合う
[9.12 J1第29節 神戸0-0柏 ノエスタ]
3位・ヴィッセル神戸のホームで行った2位・柏レイソルとの大一番は、0-0の引き分けに終わった。勝ち点54の両チームが勝ち点1ずつを積み上げたことで、同55の首位・京都に勝ち点で並んだ。
前半に両チームに負傷者が出る試合になった。まずは柏が前半12分、サイドでMF井手口陽介とボールを奪い合ったMF渡井理己が倒れた際に右ひざを負傷。MF仲間隼斗との交代を余儀なくされる。
続いて神戸が前半30分過ぎにMF汰木康也が腰を痛めてしゃがみ込んでしまう。3試合ぶりの先発となった汰木だが、ここで交代。3試合ぶりにベンチスタートとなっていたFW武藤嘉紀が出場した。
試合は上位対決らしい緊張感が最後まで続いた。柏は後半25分から日本代表のアメリカ遠征から帰国して合流したばかりのFW細谷真大を投入。ただ後半アディショナルタイムの細谷のポストプレーからDFジエゴがクロスを入れたが、DF山川哲史にゴール前でブロックされた。
3位・ヴィッセル神戸のホームで行った2位・柏レイソルとの大一番は、0-0の引き分けに終わった。勝ち点54の両チームが勝ち点1ずつを積み上げたことで、同55の首位・京都に勝ち点で並んだ。
前半に両チームに負傷者が出る試合になった。まずは柏が前半12分、サイドでMF井手口陽介とボールを奪い合ったMF渡井理己が倒れた際に右ひざを負傷。MF仲間隼斗との交代を余儀なくされる。
試合は上位対決らしい緊張感が最後まで続いた。柏は後半25分から日本代表のアメリカ遠征から帰国して合流したばかりのFW細谷真大を投入。ただ後半アディショナルタイムの細谷のポストプレーからDFジエゴがクロスを入れたが、DF山川哲史にゴール前でブロックされた。