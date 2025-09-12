YouTube総再生回数31億回超えの『Spookiz』約5年ぶり新作の舞台は日本！日本ゆかりの新キャラクターも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズの約5年ぶりとなる新シーズンの詳細が公開となった。

■新作は10月17日公開

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数618万人（9月12日現在）、総再生回数31億回超え（9月12日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど世界中で絶大な人気を誇っている。

そんな『Spookiz』は先日、約5年ぶりの新作を公開すると発表したが、その詳細が発表された。

まず、10月17日に新作を公開することが決定。さらに新シーズンでは、モンスターたちが日常を過ごしていた学校から舞台を日本に移し、日本ゆかりの新キャラクターも登場する。

日本をベースにしたモンスターとは、どのようなモンスターなのか？ そしてメインキャラクターであるCula、Frankie、Kebi、Kongkong、Ziziは新しい場所でどんな展開に巻き込まれていくのか。10月17日、あらたな幕を開ける『Spookiz』に注目だ。

■【画像】ソロビジュアル＆新ロゴ

■関連リンク

『Spookiz』公式YouTube

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/