タレントの小森純（39）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。3年ほど通っていた美容皮膚科と突然連絡が取れなくなったことを明かした。

「結構ガチで大変かも」と言う小森は、「ずっと通っている美容皮膚科で、7月中旬くらいに受けた施術があって、それのチケット5回でいくらだよ、みたいなやつが、凄く安く販売されているから、こっちを買った方がお得ですよって営業された」と言う。

これまで小森は何回かのチケットというのは購入したことがなかったというが、ピーリングとイオン導入5回分で有効期限も3年と言われ、4万円を支払ったという。

小森は夏休みを宮古島で過ごし、日焼けもしたことから「そろそろ行かなくちゃ」と電話をしたが出なかったという。いったんは定休日かと思っていたが、同じところに通っている知人からHPが削除されていると連絡があり、またGoogleで調べたところ「閉院」となっていた。だが、インスタグラムのアカウントは残っていたため、DMを送ったところ既読になったが、返信はないという。

そのため、「消費者センターにに電話をして、クリニック名を言ったら、すごい数の問い合わせが来ているって言われた。破産の申請が始まっている状態だから、とにかく今は何もすることができない」と言われた。チケットも一括払いにしており、しかも「チケット」自体は手元にない状態のため、現時点での証明ができず「何もできない。それは私の責任なんで」と語った。

また、現地に行ってみたところ「8月15日をもちまして閉院いたしました」との張り紙があり、「患者様向けコールセンター」が書かれていたため連絡。ネットからの手続きを求められた。

小森は、「こんなことあるんだね。気を付けてください。皆さんも。私も気を付けます」と語っていた。