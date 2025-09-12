SKY-HI、オーディション『THE LAST PIECE』Behind The Scenes公開
SKY-HIが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲「At The Last」のBehind The Scenes を公開した。
◆「At The Last」Behind The Scenes
今回公開された映像は、「At The Last」の楽曲制作やMV撮影の舞台裏に迫り、オーディションと並行して進められたSKY-HIのリアルな姿と、この楽曲、そして『THE LAST PIECE』に懸ける熱い想いや覚悟を映し出した、魂の軌跡が刻まれたメイキング映像となっている。
New Single「At The Last」
発売日 : 2025年6月27日(金)
Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast
『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール
◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー
毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME，』内で放送中
※放送スケジュールは変更する可能性がございます。
最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）： https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j
◾︎「THE LAST PIECE」本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）
毎週金曜日 よる20:00配信中（全13話配信予定）
※公開スケジュールは変更する可能性がございます。
https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfS5awYtn6Eo_gmRySOnKv2&feature=shared
◾︎公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）
毎週木曜日 深夜0:59から放送中（全13話放送予定）
出演：大島美幸(森三中) 他
※放送スケジュールは変更する可能性がございます。
最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）： https://tver.jp/series/srtsi0fgoo
「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official
「THE LAST PIECE」 X（旧Twitter） : https://x.com/THELASTPIECE_X
「THE LAST PIECE」 Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/
「THE LAST PIECE」 TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official
関連リンク
◆SKY-HI オフィシャルサイト
◆SKY-HI オフィシャルInstagram
◆SKY-HI オフィシャルX
◆SKY-HI オフィシャルYouTubeチャンネル