CHAQLA.が10月1日にEP『覚命盤』をリリースする。同EPより本日9月12日に先行配信開始となった「ANTHEM」のミュージックビデオが公開された。

ミュージックビデオを手掛けたのは映像ディレクターの三好啓介監督。新しい世界を予感させるCG表現を駆使しながら、CHAQLA.メンバーによるコミカルな演技や物語性が、視覚と聴覚の両面で観る者を魅了する仕上がりだ。





CHAQLA.は10月11日に浅草花劇場にてワンマン公演＜芸達者＞を開催することが決定している。チケットの一般発売は明日9月13日10:00より。なお、11月からは全国7都市を巡るワンマンツアー＜CHAQLA. ONEMAN TOUR チャネリング＞がスタートする。“チャネリング＝交信”を掲げたこのツアーは、各地で観客と新たなつながりを築き上げる場になることを目指しているとのこと。こちらのチケット一般先行受付も明日9月13日12:00より。

■3rd EP『覚命盤』

2025年10月1日(水)発売

▼予約リンク

MAVERICK STORE：https://www.maverick-stores.com/chaqla/

タワーレコード：https://tower.jp/artist/6112962

Pre-ad/Pre-save：https://chaqla2025.lnk.to/KAKUMEIBAN

▼収録曲

1 -起-

2 PLASMA

3 Revolution-365

4 Crush! my honey

5 ANTHEM

6 Spiritual story ■『覚命盤』リリース記念インストアイベント＜覚命懇親会＞

10月01日(水)18:00〜 エンタバアキバ

10月04日(土)18:00〜 タワーレコード池袋店

10月05日(日)18:00〜 タワーレコード渋谷店

10月13日(月/祝)12:00〜 タワーレコード新宿店

11月23日(日/祝)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店

11月30日(日)12:00〜 タワーレコード札幌パルコ店

12月12日(金)18:00〜 タワーレコード神戸店

12月15日(月)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店

詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_04/ ■『覚命盤』最速先行爆音視聴会＜第六感開発セミナー「チャクメイ」＞

9月24日(水) エンタバアキバ

open17:40 / start18:00

詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_01/

■＜劇場公演「芸達者」＞

10月11日(土) 東京・浅草花劇場

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 4,500円(税込 / ドリンク代別)

一般発売：9月13日(土)10:00

https://eplus.jp/chaqla/

■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞

▼2025年

11月22日(土) 名古屋 HeartLand

open17:00 / start17:30

11月29日(土) 札幌 Crazy Monkey

open17:00 / start17:30

11月30日(日) 札幌 Crazy Monkey

open17:00 / start17:30

12月13日(土) 神戸 VARIT.

open17:00 / start17:30

12月14日(日) 大阪 OSAKA MUSE

open17:00 / start17:30

▼2026年

01月17日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd

open17:00 / start17:30

01月31日(土) 東京 WWW X

open16:45 / start17:30

▼チケット

前売：4,500円(税込)

当日：5,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

【一般先行発売】

受付期間：9月13日(土)12:00〜9月24日(水)23:59

https://eplus.jp/chaqla/

【一般発売】

受付開始：10年11日(土)10:00〜

https://eplus.jp/chaqla/

