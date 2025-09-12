CHAQLA.、EP『覚命盤』のリード曲「ANTHEM」MVにコミカルな演技や物語性
CHAQLA.が10月1日にEP『覚命盤』をリリースする。同EPより本日9月12日に先行配信開始となった「ANTHEM」のミュージックビデオが公開された。
ミュージックビデオを手掛けたのは映像ディレクターの三好啓介監督。新しい世界を予感させるCG表現を駆使しながら、CHAQLA.メンバーによるコミカルな演技や物語性が、視覚と聴覚の両面で観る者を魅了する仕上がりだ。
■「ANTHEM」先行配信
2025年9月12日(金)配信開始
配信リンク：https://chaqla2025.lnk.to/ANTHEM
■3rd EP『覚命盤』
2025年10月1日(水)発売
▼予約リンク
MAVERICK STORE：https://www.maverick-stores.com/chaqla/
タワーレコード：https://tower.jp/artist/6112962
Pre-ad/Pre-save：https://chaqla2025.lnk.to/KAKUMEIBAN
▼収録曲
1 -起-
2 PLASMA
3 Revolution-365
4 Crush! my honey
5 ANTHEM
6 Spiritual story
■『覚命盤』リリース記念インストアイベント＜覚命懇親会＞
10月01日(水)18:00〜 エンタバアキバ
10月04日(土)18:00〜 タワーレコード池袋店
10月05日(日)18:00〜 タワーレコード渋谷店
10月13日(月/祝)12:00〜 タワーレコード新宿店
11月23日(日/祝)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店
11月30日(日)12:00〜 タワーレコード札幌パルコ店
12月12日(金)18:00〜 タワーレコード神戸店
12月15日(月)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店
詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_04/
■『覚命盤』最速先行爆音視聴会＜第六感開発セミナー「チャクメイ」＞
9月24日(水) エンタバアキバ
open17:40 / start18:00
詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_01/
■＜劇場公演「芸達者」＞
10月11日(土) 東京・浅草花劇場
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 4,500円(税込 / ドリンク代別)
一般発売：9月13日(土)10:00
https://eplus.jp/chaqla/
■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞
▼2025年
11月22日(土) 名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30
11月29日(土) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
11月30日(日) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
12月13日(土) 神戸 VARIT.
open17:00 / start17:30
12月14日(日) 大阪 OSAKA MUSE
open17:00 / start17:30
▼2026年
01月17日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd
open17:00 / start17:30
01月31日(土) 東京 WWW X
open16:45 / start17:30
▼チケット
前売：4,500円(税込)
当日：5,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【一般先行発売】
受付期間：9月13日(土)12:00〜9月24日(水)23:59
https://eplus.jp/chaqla/
【一般発売】
受付開始：10年11日(土)10:00〜
https://eplus.jp/chaqla/
関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆CHAQLA. オフィシャルX
◆CHAQLA. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CHAQLA. オフィシャルFC「秘密結社攻撃的狂愛倶楽部」