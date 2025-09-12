「服どこで買おう、、」→【無印良品】がおすすめ！ 大人こそ似合う♡「新作アイテム」

季節の変わり目、どこで服を買おうか……と思っている大人世代に今回おすすめするのが【無印良品】。スタッフの@mujistaff.daimyoさんが「2025年秋冬collection」として紹介する注目アイテムから、しゃれ見えするシャツやパンツなどの新作アイテムをピックアップしました。シンプルさのなかに旬のムードを感じさせる一着をワードローブに迎え、新しい季節のおしゃれを楽しんで。

旬カラーのバーガンディシャツはとろみのある素材感

【無印良品】「植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツ」\6,990（税込）

植物由来のレーヨンを一部に使用した「とろみのある素材感」（公式オンラインストアより）や、ゆったりしたサイジングが魅力のリラックスシャツ。スクエアシルエットで一枚着としても羽織りとしても活躍し、袖のタブボタンで腕まくりも簡単です。長すぎない着丈でスカートにもパンツにも合わせやすく、大人の秋冬コーデに旬を添えてくれそう。今季トレンドのバーガンディ色のほか、黒もラインナップ。

ストンと落ちる美シルエットで品よく見えるシャツワンピ

【無印良品】「植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツワンピース（ストライプ）」\9,990（税込）

落ち着いたネイビーストライプが大人にちょうどいい一枚。こちらも天然由来のレーヨン混素材を用い、とろみと落ち感が上品なムードを演出します。ストンとしたシルエットは体型を拾いにくく、自然にすっきり見せてくれそうなのもうれしいポイント。サイドスリットで動きやすく、通勤から週末のお出かけ、子どもの学校行事までシーンを超えて頼りになりそう。

秋らしさがアップするチェックパンツ

【無印良品】「フランネル ロングパンツ」\2,990（税込）

今季トレンドのチェック柄で、秋ムードが一気に高まるフランネルパンツ。オーガニックコットンや起毛加工を採用した一本はゆったりめのストレートシルエットです。ルームパンツながら両脇にポケットも備えているので、リラックスタイムだけでなくワンマイルウェアとしても活躍してくれそう。スモーキーなブルーチェックのほか、アイボリー、ダークグリーン、モカブラウンのチェックを展開。

一枚でもインナーとしても重宝しそうな長袖T

【無印良品】「コットンヤク天竺長袖Tシャツ」\4,990（税込）

無印良品らしいシンプルさに、大人に似合う上質感を添えた一枚。綿にヤクを混紡した糸で編み立てており、「しっかりとした肉感」（公式オンラインストアより）のある風合いが特長です。秋冬の装いに合うシックなダークグレーをはじめ、黒やダークブラウンも。ベーシックにこだわる大人が選びやすい、一枚でもインナーでもサマ見えしそうなカットソーです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K