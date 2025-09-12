◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２９節 神戸０―０柏（１２日・ノエスタ）

勝ち点５３で並んでいた神戸と柏の対戦は、０―０の引き分けとなった。ともに勝ち点１を獲得したが、これまでとは反対の左サイドバックで出場した神戸の元日本代表ＤＦ酒井高徳は「時間帯によってはお互いのいいところが出ていたと思う。勝ち点１でＯＫでも、勝利に勝るものはない。結果的には勝ちたかった」と振り返った。

前半１２分、柏のＦＷ渡井理己が負傷し、１５分にＭＦ仲間隼斗が交代で入るアクシデントが起こった。柏はゴール前までボールを運ぶのも難しい状態のなか、神戸は前半２５分にＤＦ飯野七聖がこぼれ球に反応し、シュートを狙った。しかし、ゴール上へと外れてしまう。

前半３０分過ぎからは柏が猛攻。セットプレーから得点を狙うが、シュートには至らず。神戸もＭＦ汰木康也が負傷交代で、３５分にＭＦ武藤嘉紀がピッチに立ったが、両者０―０で前半を折り返した。

後半も互いに激しくボールを動かすなか、１３分に途中出場の柏・仲間がフリーで左足を振り抜いたが、ゴール上へと外れた。柏は後半２５分に３枚を入れ替え、日本代表ＦＷ細谷真大らを投入。同３０分にはエリア手前の好位置からＦＫを獲得したが、ＤＦにはじかれた。

後半４３分には神戸が猛攻。左クロスにゴール前にいた元日本代表ＦＷ大迫勇也が反応するも、頭でうまく捉えられず、ゴール前に倒れ込んだ。後半アディショナルタイムにも左ＣＫからＤＦ山川哲史がヘディングシュートを放ったが、柏ＧＫ小島亨介に止められ、一進一退の攻防はスコアレスドローに終わった。