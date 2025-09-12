ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第12次引き渡しの中国人民志願軍烈士遺骨、韓国から帰還 第12次引き渡しの中国人民志願軍烈士遺骨、韓国から帰還 第12次引き渡しの中国人民志願軍烈士遺骨、韓国から帰還 2025年9月12日 22時9分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） 【新華社瀋陽9月12日】抗米援朝戦争（朝鮮戦争）で犠牲となった中国人民志願軍烈士30人の遺骨と遺物267点が12日、第12次遺骨引き渡しで韓国から中国に帰還した。 １２日、烈士の遺骨を乗せ、戦闘機「殲２０」４機に守られて瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、烈士の遺骨を乗せ、戦闘機「殲２０」４機に守られて瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、烈士の遺骨を乗せた輸送機「運２０」を護衛する戦闘機「殲２０」。（瀋陽＝新華社配信／肖航） １２日、烈士の遺骨を乗せた輸送機「運２０」を護衛する戦闘機「殲２０」。（瀋陽＝新華社配信／肖航） １２日、烈士の遺骨を乗せた輸送機「運２０」の窓から撮影した戦闘機「殲２０」。（瀋陽＝新華社配信／王鴻飛） １２日、烈士の遺骨を乗せ、戦闘機「殲２０」４機に守られて瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社配信／楊盼） １２日、烈士の遺骨を乗せ、戦闘機「殲２０」４機に守られて瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社配信／楊盼） １２日、瀋陽桃仙国際空港で放水アーチをくぐる輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社配信／楊盼） １２日、瀋陽桃仙国際空港で放水アーチをくぐる輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、烈士の遺骨を乗せ、瀋陽桃仙国際空港に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社配信／楊盼） １２日、瀋陽桃仙国際空港で行われた帰還式に出席した空軍将兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、烈士の遺骨を乗せ、瀋陽桃仙国際空港の上空に到着した輸送機「運２０」。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で行われた帰還式で敬礼する抗米援朝戦争に参加した元志願兵ら。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを安置する儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で烈士のひつぎに一礼する人々。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを特別機から安置場所に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを車両に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを安置場所から車両に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを安置場所から車両に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を納めたひつぎを安置場所から車両に運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、瀋陽桃仙国際空港で、烈士の遺骨を乗せた車両を見守る人々。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜） １２日、烈士の遺骨を乗せ、瀋陽市の青年大街を通る車列。（瀋陽＝新華社配信／李浩） １２日、烈士の遺骨を乗せ、瀋陽市の人民広場付近を通る車列。（瀋陽＝新華社記者／呉青昊） １２日、烈士の遺骨を乗せた車列。（瀋陽＝新華社記者／楊青） １２日、瀋陽抗米援朝烈士陵園の入り口で車列を迎える元志願兵ら。（瀋陽＝新華社記者／楊青） １２日、瀋陽抗米援朝烈士陵園に到着したひつぎ。（瀋陽＝新華社記者／楊青） １２日、瀋陽抗米援朝烈士陵園に到着したひつぎ。（瀋陽＝新華社記者／楊青） １２日、瀋陽抗米援朝烈士陵園に到着したひつぎ。（瀋陽＝新華社記者／楊青） リンクをコピーする みんなの感想は？