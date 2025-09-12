『トモダチコレクション』13年ぶり新作、来年春に発売 『トモダチコレクション わくわく生活』
任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switch2ソフトとなる『トモダチコレクション』（トモコレ）シリーズの新作『トモダチコレクション わくわく生活』が、2026年春に発売されることが決定した。『トモダチコレクション 新生活』（3DS 2013年発売）以来、13年ぶりの新作となる。
【動画】新要素が続々！公開された『トモダチコレクション』新作映像
『トモダチコレクション』は、2009年6月18日に任天堂より発売されたニンテンドーDS用ゲームが第1作目。プレイヤー自身のMiiや友人・知人などのMiiを登録し、架空の島で生活するMii達の生活を観察したり、世話をする内容である。
決まった目的やゴールはなく、住人の満足度向上のためにがんばるのもよし、お宝を集めるのもよし。そっとMiiを見守るだけでもいい、自由度の高いゲームとなっている。
