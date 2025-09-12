キッコーマンソイフーズは、好評を得ている「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」のパッケージを、サンリオの人気キャラクターである「マイメロディ」と「クロミ」のデザインに変更し、9月中旬以降、順次出荷する。

「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」は、砂糖を使用せず、大豆のやさしい甘みを活かしている。毎日飲み続けやすい、すっきりとした味わいとなっている。

「砂糖不使用 調製豆乳」200ml・1000mlをはじめ、「砂糖不使用 豆乳飲料 コーヒー」200ml、「砂糖不使用 豆乳飲料 紅茶」200ml、「砂糖不使用 豆乳飲料 アーモンド」200mlなど、様々な味種を揃えている。

「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」の「マイメロディ」と「クロミ」のデザインは、1商品ごとに複数のデザインを用意しており、それぞれ違った表情の可愛らしい「マイメロディ」と「クロミ」がパックを華やかに彩る。

「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」の「マイメロディ」と「クロミ」のデザインへの変更に合わせて、東京ドームシティ内の複合施設「MEETS PORT（ミーツポート）」の外壁に設置された大型ビジョン「ミーツポートビジョン」で放映中のキッコーマン豆乳のブランドムービーを期間限定で「マイメロディ＆クロミ」特別仕様に変更する。

［小売価格］110円〜335円（税別）

［発売日］9月中旬

キッコーマンソイフーズ＝https://www.kikkoman-sf.jp