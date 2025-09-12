東芝ライフスタイルは、「TORNEO cordless（トルネオ コードレス）」史上最強（9月10日現在 同社過去トルネオコードレスとの比較において）の吸引力を実現しながら、手入れ機能を追求した自動ゴミ収集機能（ダストステーション：以下、DS）付きコードレススティック掃除機「VC−CLZ74DS」を10月下旬から発売する。

新製品では、モーター入力が従来比約2倍（2024年 TORNEO cordless「VC−CLX73」との比較）の「ハイパワージェットモーター」と新開発の高出力バッテリーによって、圧倒的な吸引力を実現した。また、「ゴミ残しまセンサーplus」や「ピカッとライトplus」でゴミの取り残しも防ぐ。さらに、本体カップを自動で洗浄する「オートエアー洗浄」と、ヘッドを自動で手入れする「オートヘッドクリーニング」を搭載。手入れ頻度を大幅に軽減した。

同社の調査（同社調べ 2024年2月 調査方法：郵送調査 対象：2023年4月〜2024年1月に対象の掃除機を購入したユーザー n＝889）によると、コードレススティック掃除機購入時の重視点として、「吸引力の強さ」が5年連続で上位に挙げられている他、「お手入れのしやすさ」や「ゴミの捨てやすさ」の重視度合いが上昇傾向にあることがわかった。



「ハイパワージェットモーター」

新製品では、モーター入力が従来比約2倍の「ハイパワージェットモーター」と新開発の高出力バッテリーによって、圧倒的な吸引力を実現。床面にしっかりと吸い付いて、フローリングの継ぎ目やドアレールなどの溝に溜まったゴミも取り除く。

また、目に見えるゴミだけでなく、見落としがちな細かいゴミや髪の毛まで検知する「ゴミ残しまセンサーplus」を搭載した。ゴミを検知すると、インジケーターが緑から赤に変わり、ゴミがなくなると再び緑に戻るため、清掃状態を一目で確認できる。さらに、家具のすき間や車内などの暗い場所を照らす「ピカッとライトplus」で、ゴミの取り残しを防ぐ。



「オートヘッドクリーニング」

加えて、カップ内に付着した塵を空気の流れで剥がしてDS内に吸引する「オートエアー洗浄」や、回転ブラシに絡んだ毛をカットしてヘッドの汚れと一緒にDS内に吸引する「オートヘッドクリーニング」を搭載し、手入れ頻度を大幅に軽減した（使用状況、ゴミの種類によっては手入れが必要な場合がある）。

DSの集塵方式は紙パック式を採用。抗菌・消臭機能付きの「ダブル清潔紙パック」によって、菌や臭いを気にせず約3ヵ月分（同社試験基準による）のゴミを収集する。さらに、紙パックに直接触れることなく、レバーをつまむだけでゴミを捨てられ、ホコリの飛散も抑える。

［小売価格］オープン価格

※紙パック（別売品）：1320円（税込）

［発売日］10月下旬

※ダブル清潔紙パックは10月上旬

東芝ライフスタイル＝https://www.toshiba-lifestyle.com/jp