王子ネピアは、「ムーミン」とコラボレーションした特別パッケージの「ネピア 鼻セレブティシュ ムーミンコラボパッケージ」を9月下旬から順次、数量限定で発売する。

同商品は、王子ホールディングスが「ムーミン」とコラボレーションし、森がくらしにもたらす価値を発信する「WITH FOREST PROJECT」から誕生した数量限定商品。同社はこれまで「環境にやさしい気配り」を継続的に実施すべく、商品作りを通して様々な環境配慮への取り組みを行ってきた。「ネピア 鼻セレブボックスティシュ」はFSC認証紙を採用し、パッケージのインキに植物由来原料を一部使用している。

今回のコラボパッケージは、表面と裏面だけでなく、側面や底面にも「ムーミン」のキャラクターたちが描かれた、どこから見ても楽しめるデザインとのこと。3コパック品とコンビニ限定品（デザイン3種）を発売する。箱のデザインは全6種類用意した。思わず全種類集めたくなる、「ムーミン」の世界観が溢れるデザインとなっている。



「ネピア 鼻セレブティシュ3コパック ムーミンコラボパッケージ」

「ネピア 鼻セレブティシュ3コパック ムーミンコラボパッケージ」の表面には「ムーミントロール」「リトルミイ」「スナフキン」の顔が箱いっぱいに描かれ、裏面にはキャラクターがどこかへ駆け出していくような躍動感のあるポーズが採用されている。ムーミン・コミックスののびのびとした線画を活かした、ポップで温かみのあるイラストが特徴となっている。背景にはビタミンカラーを使用し、ティシュを使うたびに元気が湧いてくるような鮮やかなデザインだという。



「ネピア 鼻セレブティシュコンビニ限定 ムーミンコラボパッケージ」

「ネピア 鼻セレブティシュコンビニ限定 ムーミンコラボパッケージ」は、それぞれ表面と裏面に、「ムーミントロール」と「スノークのおじょうさん」、「リトルミイ」と「スニフ」、「スナフキン」と「ニョロニョロ」が描かれた3種類のパッケージとなる。背景に植物が散りばめられ、森と共に生きるムーミン谷の仲間たちを表現している。華やかでありながら落ち着きのある色合いで、部屋のインテリアにもなじむデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月下旬から順次

王子ネピア＝https://www.nepia.co.jp