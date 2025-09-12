»ÍÆü»Ô»ÔÉÕ¶á¤Ç12Æü¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±« »°½Å¸©¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊóÁê¼¡¤°
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï9·î12Æü¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÉÕ¶á¤Ç¡¢¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©¤Ç¤Ï¸ÖÌîÄ®¼þÊÕ¤Ç¤â¡¢¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó120¥ß¥ê¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸á¸å10»þ15Ê¬¸½ºß¡¢Åì³¤3¸©¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡§»ÍÆü»Ô»Ô¡Ê¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¦¸ÖÌîÄ®¤Ï²ò½ü¡Ë
Âç±«·ÙÊó¡§¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¦¸ÖÌîÄ®¡¦Åì°÷Ä®¡¦°ìµÜ»Ô
¹¿¿å·ÙÊó¡§»ÍÆü»Ô»Ô¡¦¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¦¸ÖÌîÄ®¡¦Åì°÷Ä®
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ÎÂç°ÂÄ®Çß¸Í¡¦Æî¶â°æÃÏ¶è¤Î1312À¤ÂÓ¡¢2705¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£