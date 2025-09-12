ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö²ÖÍü¡×¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤òÄó¶¡
ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ï¡¢9·î6Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¹ÅìÎÁÍý¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¹á¹Á¤Î¿©¤Î¿è¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö²ÖÍü¡×¡Ê3FL¡¥¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡Á¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°ûÃã»þ´Ö¡Á¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Æ±¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÆ«¼§´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÖÍü¡×¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¼°°ûÃã¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÅÀ¿´¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó ¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡×¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë½é¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î¡Ö¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼ÌÏÍÍ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Í¥²í¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
Æ±¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î¡Ö²ÖÍü¡×³«¶È»þ¤«¤éÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼«²ÈÀ½ÅÀ¿´¤È¸½Âå¤Î´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ1874Ç¯¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¿©´ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤È³×¿·¤òÂº½Å¤¹¤ë¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤òÂÎ¸½¤·¡¢¡Ö²ÖÍü¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÈé¤«¤éÃ°Ç°¤Ë¼êºî¤ê¤¹¤ë¡Ö¾ø¤·ñ»Ò¡×¡Ö¾®äÆÊñ¡×¡¢ÅÁÅý¤Î¡ÖÂçº¬Ìß¡×¤Ê¤É¤ÎÅÀ¿´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÁÍý9ÉÊ¤È¥Ç¥¶¡¼¥È9ÉÊ¤ò¡Ö¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó ¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡×¤Î³¨ÊÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÃÀ½¤ÎÂç·¿¾øäÆ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÅÀ¿´¤ÎÂ¾¤ËºÇ¿·¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢Æ¦¸Ý¡Ê¹õÆ¦¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ë¤ÇßÖ¤á¤¿ÏÂµí¥í¡¼¥¹Æù¤ò¡¢ÄÄÈé¡Ê¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿´ÁÊý¤ÎÀ¸Ìô¡Ë¤ÈÍÈ¤²¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÊ´Ëö¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÍí¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¡ÖÏÂµíÆù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥ó¥º¥½¡¼¥¹ ¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¤»¡×¤ä¡¢±£¤·Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¡¼¥í¥é¥½¡¼¥¹¤¬³¤Ï·¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë°ïÉÊ¡Ö³¤Ï·¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ì£³Ð¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤ò¾¯ÎÌ¤º¤ÄÂ¿ºÌ¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¸ÕËãÃÄ»Ò¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃãÍÕ»ÈÍÑ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¡×¤ä¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥í¥ó¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É ¥í¥´¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°û¤ßÊª¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¹ÈÃã¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤È¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ë6¼ïÎà¤ÎÃæ¹ñÃã¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Á´18ÉÊ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡×¡Ê2530±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡Ë¤ä¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¾Ò¶½¼ò¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥×¥é¥ó¡Ê1¿Í 3000 ±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¤«¤éÅß¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯ºÌ¤êË¤«¤Êµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤°Õ¾¢¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡Á¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°ûÃã»þ´Ö¡Á¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡×³µÍ×¡Ï
Ì¾¾Î¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with ¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡Á¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°ûÃã»þ´Ö¡Á
Å¹ÊÞÌ¾¡§Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö²ÖÍü¡×¡Ê3FL¡¥¡Ë KARIN Chinese Restaurant
Äó¶¡Æü¡§9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨Ã¢¤·¡¢²ÐÍËÆü¤ò½ü¤¯
Äó¶¡»þ´Ö¡§Âè1Éô 11:30¡Á¡¿Âè2Éô 14:00¡Á¡¿Âè3Éô 17:30¡Á
¢¨2»þ´ÖÀ©
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡£Á°±Ä¶ÈÆü¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó¡£³ÆÉô10ÁÈ20Ì¾¸ÂÄê
ÎÁ¶â¡§1¿Í 8855±ß
¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¡§Á´18ÉÊ¤ÎÎÁÍý¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È7¼ïÎà¤Î°û¤ßÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë
¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¡ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¡§886±ß
¡¡µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡§3500±ß
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡§2530±ß
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡§Á´7¼ï ¢¨¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯À©
¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¡¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡×2530±ß
¡¡90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥×¥é¥ó 1¿Í3000±ß
¡¡¢¨¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¿¥ï¥¤¥ó¡ÊÇò¡¦ÀÖ¡Ë¡¿ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¡¿¾Ò¶½¼ò¡¿¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë
ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡áhttps://anaintercontinental-tokyo.jp