ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¡ª¡Ö¤¹¤°¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿²Æ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¡×5Ì¾
7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¡£°Û¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë°ã¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØPlanet Football¡Ù¤«¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿²Æ¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å
²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢1²¯¥Ý¥ó¥É¤â¤Î»ñ¶â¤¬Æ°¤¯¤Û¤É¤ÎÂç·¿¼è°ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¥í¡¼¥ó¤Î·Á¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö1²¯¥Ý¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£196Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç4¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤òÆ³¤¯³èÌö¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤À¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇºÆ¤Ó¡Ö°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¸ºß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó
17¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¡£7500Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Â¾¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤âºÇ½é¤Î3»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¡£
Èà¤Ï90Ê¬¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢3.5ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢3²ó¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ2.5²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²°ÂÎ§
²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤éÆ²°ÂÎ§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê»ñ¤ÏÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Æ²°Â¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ÎÂàÃÄ¤Çºï¤¬¤ì¤¿ÆÀÅÀÎÏ¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢90Ê¬¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ2ËÜ°Ê¾å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2²ó°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤â¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë5500Ëü¥Ý¥ó¥É¤â¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ò¼ÂÀïÅêÆþ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤ÏÂç²ñ¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤âºÇ½é¤Î3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
1»î¹çÊ¿¶Ñ3ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢90Ê¬¤¢¤¿¤ê7²ó¤â¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¡¼¥Á¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¡¢ÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É°Õ¼±¤â¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ9500Ëü¥æ¡¼¥í¤â¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£PSG¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç15¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¿·¤·¤¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
1»î¹çÊ¿¶Ñ2ËÜÌ¤Ëþ¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸úÎ¨À¤ä·èÄêÎÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥Ñ¥¹¤Î¶¡µë¸»¤¬¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ï¤º¡£