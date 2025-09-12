Ç¤Å·Æ²¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¼ç¿Í¸ø¤Î´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥àÈ¯É½¡¡¡Ø¥è¥Ã¥·¡¼¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡ÙÍèÇ¯½Õ¤ËÈ¯Çä
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï12Æü¡¢¥²¡¼¥à¤Î¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØNintendo Direct¡Ù¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡£Nintendo Switch2¥½¥Õ¥È¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡Ø¥è¥Ã¥·¡¼¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥è¥Ã¥·¡¼¤ÈÂçËÁ¸±¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥è¥Ã¥·¡¼¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡Ù±ÇÁü
¡¡¥è¥Ã¥·¡¼¤¬¼çÌò¤Ç¡¢¿Þ´Õ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥è¥Ã¥·¡¼¤ÈÂçËÁ¸±¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥è¥Ã¥·¡¼¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡Ù±ÇÁü
¡¡¥è¥Ã¥·¡¼¤¬¼çÌò¤Ç¡¢¿Þ´Õ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£