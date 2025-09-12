¾åÅÄÎµÌé¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ÀèÇÚ¡×Ý¯°ææÆ¤È¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡È¥À¥Ö¥ë±Æ»³¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦³°±ñÁ°¤ÎÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ç¼¹»ö¡¦±Æ»³¤ò±é¤¸¤ë¾åÅÄ¤¬¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤ÇÆ±¤¸¤¯±Æ»³¤ò±é¤¸¤¿Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤¿KAT-TUN
¡¡³Ú²°¤Î¤ì¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼¹»ö¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë¾åÅÄ¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¾Ð¤àÝ¯°æ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾îÍÍ ¥À¥Ö¥ë±Æ»³¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´¶ÁÛ¤ä ²¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤òÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤ÀèÇÚ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ º£Æü¤«¤é¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ý¯°æ¤È¾åÅÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë±Æ»³¡×¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢Îï¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤ÏæÆ¤¯¤ó¤â±Æ»³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤¿KAT-TUN
¡¡³Ú²°¤Î¤ì¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼¹»ö¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë¾åÅÄ¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¾Ð¤àÝ¯°æ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾îÍÍ ¥À¥Ö¥ë±Æ»³¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´¶ÁÛ¤ä ²¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤òÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤ÀèÇÚ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ º£Æü¤«¤é¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ý¯°æ¤È¾åÅÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë±Æ»³¡×¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢Îï¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤ÏæÆ¤¯¤ó¤â±Æ»³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£