¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤¹¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤ÈÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê
¡Ö¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¡¢Ä¾ÀÜ»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢·É°Õ¤òÀµÄ¾´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ÎÓ»á¤Ï¼óÁê´±Å¡¤ËÀÐÇË¼óÁê¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¡¢¡Ö½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¡¢¿ûÉûÁíºÛ¡¢´ßÅÄÁ°¼óÁê¡¢¤µ¤é¤Ë¿¹»³´´»öÄ¹¤éÅÞ´´Éô¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢Î©¸õÊä¤òÄ¾ÀÜÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¤é¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¾ò·ï¤Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ËãÀ¸»á¤«¤é¡¢·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìÊý¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î»×¤¤¤äÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£