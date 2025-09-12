¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ç¿Í¸ø¡×¡ØDOPE¡Ù³ÐÀÃ¤·¤¿¡ÈºÍÌÚ¡É¹â¶¶³¤¿Í¤Ë»ëÄ°¼Ô¶½Ê³
King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù(Ëè½µ¶âÍË22:00¡Á)¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿(¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê)¡£
¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÌÚºê¤Á¤¢¤»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÖDOPE¡×¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤ÎËã¼è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÈÈ¿Í¤Î¹¹À¸¤ò´ê¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í(¹â¶¶³¤¿Í)¤È·¿ÇË¤ê¤ÊÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¶µ°é·¸¡¦¿ØÆâÅ´Ê¿(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¥Ð¥Ç¥£¤¬¡¢DOPE¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¬¤µ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£
5Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£¥¸¥¦(°æ±º¿·)¤¬ÂÔ¤Ä¾ô¿å¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ºÍÌÚ¡¢ÌÊ´Ó(¿·ÌÚÍ¥»Ò)¡¢³ë¾ë(»°±ºÀ¿¸Ê)¡¢¼Æ¸¶(ËÅÄÍµÂç)¡£³ë¾ë¤È¼Æ¸¶¤Ï1¥«½ê¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¾ô¿å¾ì¿¦°÷¤Îµß½Ð¤ÈDOPE¤Î³ÎÇ§¤Ø¡¢ÌÊ´Ó¤ÏÀô(µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã)¤Î¿ÈÊÁ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÍÌÚ¤Ï¿ØÆâ¤È¹çÎ®¤·¥¸¥¦¤Î¤â¤È¤Ø¡£ºÍÌÚ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥¦¤ò»¦¤¹µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¿ØÆâ¤Ë¹ð¤²¡¢¿ØÆâ¤ÏºÍÌÚ¤Ë¡ÖÁþ¤·¤ß¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È½õ¸À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÍÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¸¥¦¤Ë·ý½Æ¤Ç¶»¤ò·â¤¿¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÌÊ´Ó¤ÏÀô¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ÇÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯Àï¤¤»Ï¤á¤ë¡£ÎôÀª¤ÎÌÊ´Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ÇÀô¼«¿È¤Î¿´¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Àô¤Ï¡¢¥¸¥¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Êµ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌÊ´Ó¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÍÌÚ¤È¿ØÆâ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥¦¤¬¸½¤ì¡¢¿ë¤ËºÇ½ª·èÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£2¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÀï¤¦ºÍÌÚ¤È¿ØÆâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥¦¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÛÇ½ÎÏ¤òÁ°¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ØÆâ¤Ï¥¸¥¦¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¶»¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥¦¤ÏºÍÌÚ¤ÎÊì¡¦ÈþÏÂ»Ò(¿¿ÈôÀ»)¤ËDOPE¤òÅÏ¤·¡¢°û¤á¤Ð°ÛÇ½ÎÏ¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤¬¡¢ÈþÏÂ»Ò¤ÏÍ¶¤¤¤Ë¾è¤é¤º¤ËDOPE¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÍÌÚ¤ÎËå¤Î·ë°á(Áó¸ÍÆú»Ò)¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥¦¤Ë·ý½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥¦¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë°á¤ÎÈ¿·â¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥¦¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¯¤¤¿¥Æ¥í¤Î»þ¡¢ºÍÌÚ¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ò¸«¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¸¥¦¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎºÍÌÚ¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥É¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦°ÛÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ºÍÌÚ¤¬¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤ò¤·¤Î¤°°ÛÇ½ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö·ï¤ÏºÍÌÚ¤Î¤½¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤ÈË½Ïª¤·¡¢ºÍÌÚ¤ò°ÛÇ½ÎÏ¤Ç·â¤ÁÈ´¤¯¡£
¥¸¥¦¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÍÌÚ¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤³¤à¤¬¡¢ÈþÏÂ»Ò¤È·ë°á¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¡È³ÐÀÃ¡É¡£¿·¤¿¤Ê°ÛÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¥¸¥¦¤¬°ÛÇ½ÎÏ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¸¥¦¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£°ÛÇ½ÎÏ¤¬»È¤¨¤ºÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥¸¥¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ï²¶¤¬·è¤á¤ë¡£¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¸¥¦¤ÎÂÎ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤ß¤»¤ëºÍÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊºÍÌÚ¤ÎÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¸¥¦¤Ï´¿´î¤·¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢»ä¤ò»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È´ê¤¤½Ð¤ë¤¬¡¢ºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ïºá¤ò½þ¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¸¥¦¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤ÆÏ¢¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿ô½µ´Ö¸å¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÍÌÚ¤éÆÃÁÜ²Ý¤ÏÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹á¿¥(Æþ»³Ë¡»Ò)¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦ºÍÌÚ¤È¡¢ºÍÌÚ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¿ØÆâ¤¬¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¸¥¦¤È1ÂÐ1¤Î»þ¡¢¿À¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¡Ä¡Ä¡×¡ÖºÇ¸å¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ·¯¤Î¥Á¡¼¥È¤Ã¤×¤êËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)TBS
¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÌÚºê¤Á¤¢¤»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÖDOPE¡×¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤ÎËã¼è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÈÈ¿Í¤Î¹¹À¸¤ò´ê¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚÍ¥¿Í(¹â¶¶³¤¿Í)¤È·¿ÇË¤ê¤ÊÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¶µ°é·¸¡¦¿ØÆâÅ´Ê¿(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¥Ð¥Ç¥£¤¬¡¢DOPE¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¬¤µ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£
°ìÊý¡¢ÌÊ´Ó¤ÏÀô¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ÇÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯Àï¤¤»Ï¤á¤ë¡£ÎôÀª¤ÎÌÊ´Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ÇÀô¼«¿È¤Î¿´¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Àô¤Ï¡¢¥¸¥¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Êµ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌÊ´Ó¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÍÌÚ¤È¿ØÆâ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥¦¤¬¸½¤ì¡¢¿ë¤ËºÇ½ª·èÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£2¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÀï¤¦ºÍÌÚ¤È¿ØÆâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥¦¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÛÇ½ÎÏ¤òÁ°¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ØÆâ¤Ï¥¸¥¦¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¶»¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥¦¤ÏºÍÌÚ¤ÎÊì¡¦ÈþÏÂ»Ò(¿¿ÈôÀ»)¤ËDOPE¤òÅÏ¤·¡¢°û¤á¤Ð°ÛÇ½ÎÏ¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤¬¡¢ÈþÏÂ»Ò¤ÏÍ¶¤¤¤Ë¾è¤é¤º¤ËDOPE¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÍÌÚ¤ÎËå¤Î·ë°á(Áó¸ÍÆú»Ò)¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¸¥¦¤Ë·ý½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥¦¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë°á¤ÎÈ¿·â¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥¦¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¯¤¤¿¥Æ¥í¤Î»þ¡¢ºÍÌÚ¤Î°ÛÇ½ÎÏ¤ò¸«¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¸¥¦¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎºÍÌÚ¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥É¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦°ÛÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ºÍÌÚ¤¬¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤ò¤·¤Î¤°°ÛÇ½ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö·ï¤ÏºÍÌÚ¤Î¤½¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤ÈË½Ïª¤·¡¢ºÍÌÚ¤ò°ÛÇ½ÎÏ¤Ç·â¤ÁÈ´¤¯¡£
¥¸¥¦¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÍÌÚ¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤³¤à¤¬¡¢ÈþÏÂ»Ò¤È·ë°á¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¡È³ÐÀÃ¡É¡£¿·¤¿¤Ê°ÛÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¥¸¥¦¤¬°ÛÇ½ÎÏ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¸¥¦¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£°ÛÇ½ÎÏ¤¬»È¤¨¤ºÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥¸¥¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ï²¶¤¬·è¤á¤ë¡£¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¸¥¦¤ÎÂÎ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤ß¤»¤ëºÍÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊºÍÌÚ¤ÎÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¸¥¦¤Ï´¿´î¤·¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢»ä¤ò»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È´ê¤¤½Ð¤ë¤¬¡¢ºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ïºá¤ò½þ¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¸¥¦¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤ÆÏ¢¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿ô½µ´Ö¸å¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÍÌÚ¤éÆÃÁÜ²Ý¤ÏÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹á¿¥(Æþ»³Ë¡»Ò)¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦ºÍÌÚ¤È¡¢ºÍÌÚ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¿ØÆâ¤¬¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¸¥¦¤È1ÂÐ1¤Î»þ¡¢¿À¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¡Ä¡Ä¡×¡ÖºÇ¸å¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿ºÍÌÚ·¯¤Î¥Á¡¼¥È¤Ã¤×¤êËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)TBS