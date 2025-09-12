¡Ö¥²¥¤¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¸µ¥Á¡¼¥àÉðÂº¤Î¡ÈÇº¤á¤ë¡É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬BD¤ËÅÅ·â»²Àï ¡È¾×·â¤Î°ì¸À¡É¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°ìÈ¯¹ç³Ê
¡¡12Æü¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Î©ÀîÎ©Èô¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëBreaking Down17¤Î°ì¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬Ä«ÁÒ³¤¤Î¡ÖKAI Channel¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸µ¥Á¡¼¥àÉðÂº¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡ÈÇº¤á¤ë¡É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÅ·â»²Àï¡£¡Ö¥²¥¤¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Þ²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¸½¾õ¡¢¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò·ãÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡È¾×·â¤Î°ì¸À¡É¤ÇÀï¤ï¤º¤·¤ÆÂè°ì¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥²¥¤¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡Ä¡×¸µ¥Á¡¼¥àÉðÂº¤Î¡ÈÇº¤á¤ë¡É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ÅÅ·â»²Àï
¡¡¡ÈÇº¤á¤ë¡É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè¡ÖK-1 FINAL WAR¡×¤Ç¡È¥Á¡¼¥àÉðÂº¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿ÀîÂ¼Í¥Ê¿¡£ÀîÂ¼¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡ÖÉÚß·¤Î¼¡¤ÎÂåÍýÀïÁè¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÀ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀîÂ¼¤Î¾×·â¹ðÇò¤ÏÂ³¤¯¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥²¥¤¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡Äº£¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÃËÀ´ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤¹¤ë¤È³¤¤¬¡Ö³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤ËÀîÂ¼¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÀîÂ¼¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤¿³¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢BreakingDown½éÂå¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¸¶ÎÉÂÀÏº¤¬¡ÖBreaking Down¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¥¤¥¤¿¤¤¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÀîÂ¼¤Ï¡Ö·¼Ç·Êå¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡É¤³¤È·¼Ç·Êå¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£»×¤ï¤Ì¥»¥ì¥¯¥È¤Ë°æ¸¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥â¥í¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤¤â¡Ö·èÄê¤À¤Ê¡×¤ÈÂ³¤¡¢Àï¤ï¤º¤·¤ÆÂè°ì¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆÍÇË¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡·¼Ç·Êå¤È¤Î°ìÀï¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÃíÌÜ¤À¡£