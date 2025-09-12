¾®ÀôÇÀÁê¡¢¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Î½ÐÇÏ¤òºÇ½ªÄ´À°¡¡£±£³Æü¤Ë²£¿Ü²ì¤ÇÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤È²ñ¹ç
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±ºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³Æü¤Ë²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¡£¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤ÏÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶á¤¤µÄ°÷¤äÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¬ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£ ¡¡¡¡¡¡
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±£²Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÅÞÆâ¤ÎµµÎö¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ÏÂçÊÑ´íµ¡Åª¤À¡£ÅÞÆâ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä½ý¤ò½¤Éü¤·Ìþ¤ä¤·¤Æ¡¢¡ÊÅÞ¤¬¡Ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³ÕÎ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ø¸øÌ³ºÇÍ¥Àè¤ÎÃæ¤ÇÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤«¤é»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢À¼¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£