1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç300ÇÏÎÏ¡ª »Â¿·¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥¯¡¼¥ÚSUV¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¥µ¥¤¥º¡ß¡È¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼4WD¡É»ÅÍÍ¤Ë¡Ö¿Íµ¤½Ð¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Î®Îï¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ë¥Î¡¼¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×²¤½£»ÅÍÍ¤ËÃíÌÜ¡ª

¾®ÇÓµ¤ÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¤Î¡Ö»Â¿·¥¯¡¼¥ÚSUV¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤ËSUV»Ô¾ì¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë¿·À¤Âå¥¯¡¼¥ÚSUV¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤òÈ¯É½¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼300ÇÏÎÏ¡É¤Î»Â¿·¡Ö¥¯¡¼¥ÚSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¡¢²¤½£»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¼ÀÉ÷¡×¤ä¡ÖÆÍÉ÷¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥ë¥Î¡¼¤¬1930Ç¯Âå¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤Ë¤âÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢É÷¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È½ÓÉÒ¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4710mm¡ßÁ´Éý1866mm¡ßÁ´¹â1613mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2738mm¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖNX¡×¡¢Æü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥ë¥Î¡¼¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÎÌ»º¼Ö¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÌð°õ·Á¤Î¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥×¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤Ï¥¯¡¼¥ÚSUV¤é¤·¤¤Í¥²í¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÈÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤è¤êÆ²¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤ÈÄ¦¹ïÅª¤ÊÂ¤·Á¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ÈÀöÎý¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï6¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥°¥ì¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÅëºÜ¡£
¡¡±¿Å¾¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±¾è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤äÆâÁõºà¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÈÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢SUV¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¥¯¡¼¥Ú¤é¤·¤¤°ìÂÎ´¶¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ä¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áö¹Ô»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ää¼ÖÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´¡¦±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤¬12¼ïÎà¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¢¥·¥¹¥È¤¬13¼ïÎà¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤¬7¼ïÎà¤È¡¢¹ç·×32¤â¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¡¡²÷Å¬À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Â¿´´¶¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ë¥Î¡¼ÆÈ¼«¤Î¡ÖE-Tech¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2¼ïÎà¤Î»ÅÍÍ¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¡ÖE-Tech full hybrid 200¡×¤Ï2´ð¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ200PS¤òÈ¯´ø¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖE-Tech 4WD 300¡×¤Ï3´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ300PS¤ò¸Ø¤ê¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤Ê¤¬¤é¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ötechno¡×¡Ötechno esprit Alpine¡×¡Öiconic esprit Alpine¡×¡Öatelier Alpine¡×¤Î4¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï3Ëü7195¥æ¡¼¥í¡ÊÌó638Ëü±ß¡Ë¤«¤é4Ëü6495¥æ¡¼¥í¡ÊÌó798Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2025Ç¯9·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¹Ò¶õµ¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¤äNX¤ËÊÂ¤Ö¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ð¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö²Á³ÊÂÓ¤¬¤ä¤ä¹â¤á¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÆâÁõ¤¬»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Í¶î»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀã¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÏ¯Êó¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬Â¿¤¯¡¢Áí¤¸¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£