¡ÚÀ¾Éð¡Û¹â¶¶¸÷À®¤Ï£¹²ó¤ÎÅêµå¤ò²ù¤ä¤à¤â¡ÖÁ´µå¼ïÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¼«²è¼«»¿¤Î£·¾¡ÌÜ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£·À¾Éð¡Ê£±£²Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬£¸²ó£°¡¿£³¤ò£¹°ÂÂÇÌµ»Í»àµå£³¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÁ´µå¼ïÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤È¥¥ìÈ´·²¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼´¤ËËÞÂÇ¤òÎÌ»º¤·¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤ËÈñ¤ä¤·¤¿µå¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£¶£°µå¡£½çÄ´¤Ë¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢£¸²ó¤Þ¤Ç£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î´°Éõ¥Ú¡¼¥¹¤Ç£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤À¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤³¤ÎÆü£±£°£±µåÌÜ¤òÂª¤¨¤é¤ìº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÂ³¤Ë£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤ÓÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¤ÆÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ÆÁê¼ê¤Î¤¤¤±¤¤¤±¥à¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä£¹²ó¤ÏËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¶¯¤¤²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅê¤²¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¤·¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£