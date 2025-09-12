¡Ú¶¥ÎØ¡Ûºë¶Ì¸©¤¬ÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤Î°ÜÀß·×²è¤òÈ¯É½¡¡Çò´äºë¶Ì»ÙÉôÄ¹¡Ö·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×
¡¡ºë¶Ì¸©¤¬£±£²Æü¡¢¡ÖÂçµÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯´ðËÜ·×²è¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤Î°ÜÀß·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤ÏÂçµÜ¸ø±à¤ÎÂè°ì¸ø±àÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·×²è¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂèÆó¸ø±à¤Ø°ÜÀß¤ª¤è¤ÓÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¼þÄ¹¤ä²°Æâ¤«¥É¡¼¥à·¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎ°Æ¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡·×²è¤Î¿Ê¤Á¤ç¤¯¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¡¦ºë¶Ì»ÙÉôÄ¹¤ÎÇò´äÂç½õ¡Ê£´£µ¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£¸£´´ü¡¦£Ó£²¡á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö°ì»þ¤ÏÇÑ»ß¤â´í×ü¤µ¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï°ÜÀß¤È¼è¤ê²õ¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥¯¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤Ï¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¼Ô¤¬ÆüËÜ°ìÂ¿¤¯¡¢¶¥µ»¤¬¤È¤Æ¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶áÊÕ¤Ë¤Ï¹â¹»¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤¬Â¿¤¯¡¢À¾Éð±à¡Ê¶¥ÎØ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îý½¬¾ì½ê¤ò¼º¤¦¤È¡¢¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¤ª¤í¤«¿êÂà¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÀßÀè´°À®¸å¤Ë¸½¾õ¤Î¶¥ÎØ¾ì¤Î¼è¤ê²õ¤·¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¤ä¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ï¡Ø¼«Å¾¼Ö¤Î³¹¡Ù¤È¤·¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯Åª¤Ê·Á¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤âÍ»¹ç¤Ç¤¤¿¤éÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£