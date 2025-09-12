Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£½µµ¯¤­¤¿À¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥À¥·¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡©¼Ö¤¬Å¹Æâ¤Ë¡¡¹ß¤ê¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡¡þ

Ãó¼Ö¾ì¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¼Ö¤¬¡ª

¾×ÆÍ¸å¡¢¼Ö¤«¤éÂ³¡¹¤È¿Í¤¬¹ß¤ê¡¢Å¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¶¯Åð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç´é¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¼ê¤Ë¤ÏÉà¡Ê¤ª¤Î¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊõÀÐÅ¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¼Ö¤ÇÆÍ¤­ÇË¤ê¡¢15¿Í°Ê¾å¤¬Å¹Æâ¤Ë¡£Å¹¼ç¡Ê88¡Ë¤òÆÍ¤­Èô¤Ð¤·¡¢Å¹Æâ¤òÊª¿§¤¹¤ë¶¯ÅðÃÄ¡£Å¹¼ç¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Èï³²³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç700Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¶¯ÅðÃÄ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£