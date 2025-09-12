¡ÖÅ¥ËÀ¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡×Ï©¾å¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿Ìµ»Ü¾û¤Î¼Ö¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¡Ä¡È¼Ö¾å¤Í¤é¤¤¡É¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË(68)¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô
9·î11Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÀàÅðÌÜÅª¤ÇÌµ»Ü¾û¤ÎÃó¼Ö¼ÖÎ¾Æâ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅðÌ¤¿ë¡Ê¼Ö¾å¤Í¤é¤¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(68)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï9·î11Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÊ¿Åç¤ÎÏ©¾å¤ÇÀàÅðÌÜÅª¤ÇÌµ»Ü¾û¤ÎÃó¼Ö¼ÖÎ¾Æâ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡´±¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸½Ç§¤·¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÅ¥ËÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÊª¿§¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
