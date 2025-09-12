King & Princeの郄橋海人さん（26）が12日、自身がアンバサダーを務める展覧会のイベントに登場。お気に入りのアート作品を明かしました。

郄橋さんが登場したのは、世界でも有名な浮世絵師・葛飾北斎にスポットをあてた展覧会『HOKUSAI―ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』（場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO 会期：9月13日から11月30日まで）。北斎の代表作『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』（通称：大波）など400点以上が展示されています。

絵を描くことが趣味で、幼い頃からアートに触れてきた郄橋さんのお気に入り作品が『略画早指南』前編。郄橋さんは「ちっちゃい子だったりとか、お弟子さんとか、絵を始めますって方々に向けて北斎が絵の描き方を教えているっていう書物だと思うんですけど、“自分が北斎だとしたら教えたくないもん”人に絵を。でも本当に絵を愛してやまないから、たくさんの人に絵に触れあってほしかったんでしょうね。“絵が好きなおじちゃん”だったんだな」と北斎のすごさについて語りました。

（9月12日放送 news every.より）