¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹¡Ù¿·ºîÈ¯É½¡¡ Switch2¤ÇÍèÇ¯2·î12ÆüÈ¯Çä
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï12Æü¡¢¥²¡¼¥à¤Î¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØNintendo Direct¡Ù¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡£Nintendo Switch2¥½¥Õ¥È¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹¡Ù¤Î¿·ºî¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥±¥Ã¥È¡õ¥¥ã¥éÂ¿¤¹¤®¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹¡Ù¿·ºî±ÇÁü
¡¡¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢30¼ïÎà¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¸ú²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ê¥ª¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÂÐ·è¡£¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æñ¤·¤¤Áàºî¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËËÜ³Ê¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
