ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¡Öº£Ç¯¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¡×¡¡Áö¹¶¼é¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿9¼ºÅÀ´°ÇÔ¤Ç5°ÌÅ¾Íî¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü0¡½9¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡²¿¤Î¸«¤»¾ì¤âºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÃæÆü¤Ï0¡½9¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Ìø¤¬3²ó¤Þ¤Ç¤Ë6¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï9°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥µ¡¤Î°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢º£µ¨22ÅÙÌÜ¤Î¥¼¥íÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¼ººö¤¬¤¤¤º¤ì¤â¼ºÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯°½Û´Ä¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬Á´ÉôÏÃ¤·¤¿¤ë¤ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¡£¥ª¥ì¤é¤Ï¼Ú¶â¤ò°ìÇÕÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ü¥íÉé¤±¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»î¹ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï´°ÇÔ¡£¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»îÎý¤Î¥í¡¼¥É7Ï¢Àï¤Î4»î¹çÌÜ¡£Á°Ìë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢Åìµþ¤«¤é¹Åç¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿ÅöÆü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈèÏ«¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢CS¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ë¡¢1»î¹ç¡¢1¥×¥ì¡¼¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»î¹çÆâÍÆ¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤ò½¸¤á¡¢¤³¤¦·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥íÉé¤±Åª¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¼¡¡¢ÌÀÆü¤Ë°ú¤¤º¤é¤º¡¢°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¦¤È¤¦3°ÌDeNA¤È¤Ï¡¢5¡¦5º¹¤Þ¤Ç¹¤²¤é¤ì¤¿¡£´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Âè2Àï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¹â¶¶¹¨¤Î±¦ÏÓ¤Ë¡¢¤«¤¹¤«¤Ê´õË¾¤ò¸«¤¿¤¤¡£