¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤ÎÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡Ê31¡Ë¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï12Æü¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿À¾Éô¥æ¥¿½£¤ÎÁÜººÅö¶É¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÁÜººÅö¶É¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ï11Æü¡¢´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Ã±ÆÈÈÈ¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡£CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Éã¿Æ¤ËÈÈ¹Ô¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢À±¾ò´ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼ã¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥«¡¼¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ã¼ÔÉ¼³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï11Æü¡¢Ê¸Ì±ºÇ¹â¤Î·®¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÅýÎÎ¼«Í³·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ë»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£