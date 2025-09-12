AKB48¡¡¾å³¤¸ø±é¤òÍèÇ¯¤Ë±ä´ü¡¡³«ºÅ2½µ´ÖÁ°¤ËµÞ¤¤ç¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼çºÅ¼Ô¤È¶¨µÄ¡×
¡¡AKB48¤¬12Æü¡¢º£·îËö¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¾å³¤¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖAKB48¡¡20th¡¡Year¡¡Live¡¡Tour¡¡2025¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Áin¡¡Shanghai¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼çºÅ¼Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢ËÜ¸ø±é¤òµÞî±±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³«ºÅ2½µ´ÖÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢µÞ¤¤ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾å³¤¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£´û¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡Æ±¸ø±é¤ÏÍèÇ¯¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡AKB48¤Ï05Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤éº£Ç¯12·î¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£8·î¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï¹á¹Á¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£