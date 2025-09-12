¥¶¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡ÖÇû¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤¹¡×²Ã»³Íº»°¤ÎÌ¾¶Ê24¶Ê¤òÇ®¾§¡¡ºÇ¸å¤ÏËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ìÁíÎ©¤Á
¡Ö¥¶¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡×¤Î¿¹»³ÎÉ»Ò¡Ê77¡ËÆî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ê76¡Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡ËTHE ALFEE¤¬12Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡Ö¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¡²Ã»³Íº»°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï²Ã»³ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
22Ç¯¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤«¤é°úÂà¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÊÆ¼÷¤È·ÝÇ½³èÆ°65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Ã»³¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ã»³Íº»°¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡×¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ·ë½¸¡£¤³¤ÎÆüCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¹¿Í¤Î»í¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢6¿Í¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¡ÈºÇÇ¯¾¯¡ÉTHE ALFEE¤Ï²Ã»³¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÁó¤¤À±¤¯¤º¡×¡ÖÌë¶õ¤ÎÀ±¡×¤ò¼«¤é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ²Î¾§¡£Â³¤¯¤µ¤À¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²Ã»³¤µ¤óÇû¤ê¤Î¥«¥é¥ª¥±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ëÆü½í¤Ë¡×¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÎÁ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²Ã»³¤µ¤ó¤Î²Î¤ò²Î¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
Â³¤¯Æî¤Ï¡ÖÎø¤Ï¹È¤¤¥Ð¥é¡×¤Ê¤É3¶Ê¡¢¿¹»³¤Ï¡Ö¤ª²Ç¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¡¢¿¹»³¤Ï¡ÖÀèÇÚ²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤Î²Î¤ò¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¹¿Í¤Î»í¡×¤Ç¤Ï¤µ¤À¤Ï¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿60Ç¯Âå¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Î¸µÁÄ¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÎ¹¿Í¤è¡Ù¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ê¡¢6¿Í¤Ç²Î¾§¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÎ¹¿Í¤è¡×¡Ö³¤¡¡¤½¤Î°¦¡×¤Ê¤É¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê24¶Ê¤ò²Î¾§¡£¤µ¤À¤Ï¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÊýÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÀï¤¨¤ë¿Í¤Ï¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬²æ¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²Ã»³¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤µ¤À¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸µ¡¹7¿ÍÊÔÀ®¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢23Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ã«Â¼¿·»Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀè¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£²Ã»³¤µ¤ó¤ÈÃ«Â¼¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥µ¥é¥¤¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò²Î¤¦¤È¡¢²Ã»³ËÜ¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´¶¼Õ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢Ìó3»þ´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£