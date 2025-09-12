¡Ú¥Ë¥ó¥À¥¤¤Þ¤È¤á¡Û¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥À¥¤¥ì¥¯¥È 2025.9.12¡×È¯É½ÆâÍÆ¤Þ¤È¤á
¡ÚNintendo Direct 2025.9.12¡Û 9·î12Æü22»þ ÇÛ¿®Í½Äê
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Direct 2025.9.12¡×¤ò9·î12Æü22»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ë¥ó¥À¥¤¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤¬Ìó60Ê¬¡£¤³¤ÎÅß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆNintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ÍâÆü9·î13Æü¤Ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤¬È¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¡£¡ÚNintendo Direct 2025.9.12¡Û