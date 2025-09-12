»Ø¸¶è½Çµ¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÃÇ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×AKB48 ¡È20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡É¤Ë»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¾®ÅèÍÛºÚ¤Î°ì¸À¤È¤Ï¡©
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤È»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤¬¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼"¤È¤·¤ÆAKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾®Åè¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¾®Åè¡§AKB48¤Ïº£Ç¯20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¾®Åè¡¦»Ø¸¶¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾®Åè¡§»ä¤Ï1´üÀ¸¤Ç¡£
»Ø¸¶¡§»ä¤Ï5´üÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Åè¡§¡Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é20¼þÇ¯¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£²áµî¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
»Ø¸¶¡§»ä¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î³§¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥°¥ë»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Åè¡§66ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤¢¤ÈÀ¤³¦¤Ë¤â48¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡ÄºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
»Ø¸¶¡§¤½¤ì¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤âAKB48Â¦¤«¤é¡©
¾®Åè¡§¡È¤ä¤ë¤é¤·¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£AKB¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤µ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊýÌÌ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡È¤é¤·¤¤¡É¡×¡ÖÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡È¤Ã¤Ý¤¤¡É¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
»Ø¸¶¡§¡ÖÃ¯¡¹¤ÈÃ¯¡¹¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡È¤Ã¤Ý¤¤¡É¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Åè¡§¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¡Ö¤ä¤ë¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
»Ø¸¶¡§»ä¤âºÇ½é¤Ï±½¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åè¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È±½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ø¸¶¡§¸åÇÚ¤À¤·¡¢ÆÃ¤Ë±½¤Ç¤·¤«½¦¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¼¡¤ÎAKB48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀèÇÚÊý¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¤ª»°Êý¡Ê¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤Ë»²²Ã¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÃÇ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¾®Åè¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ËÜµ¤¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£1´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë»ä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Î¡ª º£¤Î»Å»ö¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾®Åè¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤È¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤ÏÁ´Êý°Ì¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÃ¶¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤¿¤«¤ß¤Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ø¸¶¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤â¤¿¤«¤ß¤Ê¤È¤â¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
