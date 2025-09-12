¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï£³£¶£¸£°¥É¥ëÉÕ¶á¡¢ÇäÇã¸òºø¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï£³£¶£¸£°¥É¥ëÉÕ¶á¡¢ÇäÇã¸òºø¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï£³£¶£¸£°¥É¥ëÉÕ¶á¡¢ÇäÇã¸òºø¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯9·î12Æü 21»þ54Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¶â¤Ï£³£¶£¸£°¥É¥ëÉÕ¶á¡¢ÇäÇã¸òºø¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó NY¶âÀèÊª12 25·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:30) 1¥ª¥ó¥¹¡á3680.40¡Ê+6.80¡¡+0.19%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¸¶Ìý¤ÏºÆ¤Ó£¶£´¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¤â¡¢¾åÃÍÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á09/12±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£³£¶£¸£¹¥É¥ëÂæ¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü