¡¡²Î¼ê¤Î±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ï£ï£ï£ã£è£é£å¡¡£Ë£ï£ï£ã£è£é£å¡Ê¥ª¡¼¥Á¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¡¼¡Ë¡×¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±½ê¤Ë¤Ï£±£±Æü¤«¤é¤Î£²Æü´Ö¤Ç·×£±Ëü£¸£°£°£°¿Í¤¬½¸·ë¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¶Ê¤â£²¿Í¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÂçËþÂ¤Î£²»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Ì´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÇ®¤¯¡¢½Â¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼«¿È£³£·²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¤Ë±üÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µÈÀî¤â£´£±²óÌÜ¤ÎÆ±½ê¸ø±é¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö´ÔÎñ¤Î¿·¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¡¢½ÏÎý¤Î²Î¤È¥®¥¿¡¼ºÛ¤¤Ç¡Ö£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤Ê¤ÉÁ´£±£¹¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç£±£¹£¶£µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡£°ÊÁ°¤«¤é°û¤ßÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸Î¶¿¡¦¹Åç¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜÃæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¤Ï¡¢¹ÅçÊÛ¤Ê¤Þ¤ê¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î£²¿Í¤À¤¬¡¢½Ä¤¸¤Þ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤Ë±üÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Þ¤µ¤«ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤·¤¿µÈÀî¤Ï¡¢¶»¸µ¤«¤é¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿È©¤ò¸«¤»¡Ö£´£°Ç¯²Î¤Ã¤Æ¤¤Æ¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÁÇÈ©¤Î¾å¤ËÃå¤ë¡×¤È¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢£··î¤Î¹Åç¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£·ÅÔ»Ô¤ò¼þÍ·¡£Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£¸¸ø±é¤Ï´°Áö¤·¤¿¤¬¡¢´û¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ£±£²·î£³£±Æü¤ËºÆ¤Ó¹Åç¤Ø³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê°Ê³°¤Ë±üÅÄ¤Î¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¡¢µÈÀî¤Î¡Ö£Ì£Á¡¡£Ö£É£Å¡¡£Å£Î¡¡£Ò£Ï£Ó£Å¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¶Ê¤â£²¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³Ê¹¥ÎÉ¤¯²Î¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î£²¿Í¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¸µµ¤¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£