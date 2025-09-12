¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ï±§Ãè¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡ÙÍèÇ¯4·î¸ø³«
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÇ¤Å·Æ²¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯4·î24Æü¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤Ï±§Ãè¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²èÈ¯É½¡ªÇ¤Å·Æ²¤¬¸ø³«¤·¤¿¾ðÊó±ÇÁü
¡¡ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯4·î3Æü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±Ç¯4·îÃæ¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥ª¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ï¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼=¥¸¥ç¥¤¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤Ï¥¡¼¥¬¥ó=¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¤Ï¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡£
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¤ÎChris Meledandri¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥á¥ì¥À¥ó¥É¥ê¡Ë¤È¡¢Ç¤Å·Æ²ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¤¬¶¦Æ±¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Aaron Horvath¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Û¡¼¥ô¥¡¥¹¡Ë¤ÈMichael Jelenic¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥§¥ì¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬´ÆÆÄ¡¢Matthew Fogel¡Ê¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¡Ë¤¬µÓËÜ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ÏUniversal Pictures¤ÈÇ¤Å·Æ²¤¬½Ð»ñ¤·¡¢ÇÛµë¤ÏÁ´À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆUniversal Pictures¤¬¹Ô¤¦¡£
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Î±Ç²è¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¼ý140²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Ç¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÇÛ´É¹©¤ò±Ä¤àÁÐ»Ò¤Î·»Äï¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸¤¬¡¢Ææ¤ÎÅÚ´É¤ÇËâË¡¤ËËþ¤Á¤¿¿·À¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢å«¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤ÈÇ¤Å·Æ²¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²èÈ¯É½¡ªÇ¤Å·Æ²¤¬¸ø³«¤·¤¿¾ðÊó±ÇÁü
¡¡ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯4·î3Æü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±Ç¯4·îÃæ¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥ª¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ï¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼=¥¸¥ç¥¤¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤Ï¥¡¼¥¬¥ó=¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¤Ï¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡£
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Î±Ç²è¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¼ý140²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Ç¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÇÛ´É¹©¤ò±Ä¤àÁÐ»Ò¤Î·»Äï¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸¤¬¡¢Ææ¤ÎÅÚ´É¤ÇËâË¡¤ËËþ¤Á¤¿¿·À¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢å«¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤ÈÇ¤Å·Æ²¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£