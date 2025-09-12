¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Û¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤È¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¸Ç¤á¤ë¡¡Íè½µ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÊý¸þ¤ÇÄ´À°
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤È¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£
¡ÖÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»º¶È¤òÎÏ¶¯¤¯Éü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
12Æü¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡Ä
¡Ö¥¤¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾®ÌÚ¤Î¥¤¥«¤¬¡×
Éü¶½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Çºî¤é¤ì¤¿ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤ÎÌ¾»º¡¦¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¹ç¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡£Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¡×
¢£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÏÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë¤¬¡Ä
¡È¸øÌ³ºÇÍ¥Àè¡É¡£ÇÀ¿åÁê¤È¤·¤Æ¤¤¤½¤·¤à°ìÊý¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¼ÁÌä¡£
¡Ö¡ÊQ.¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊóÆ»¡Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
12Æü¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£
¤¿¤À¡¢¼þÊÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î½µËö¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç»Ù»ý¼Ô¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯Í½Äê¤Î¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Íè½µ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ËÆ°¤
¤¿¤À1¤Ä¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¥¤¥¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç³èÈ¯²½¤¹¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÆ°¤¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Ï¡¢ËãÀ¸¸µ¼óÁê¤Î»öÌ³½ê¤Ø¡£2¿Í¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï12Æü¡¢Î©¸õÊä¤òÄ¾ÀÜÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ°÷¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ÎÓ»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËãÀ¸¸µ¼óÁê¡¢¿û¸µ¼óÁê¡¢´ßÅÄÁ°¼óÁê¤éÎòÂå¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£¼þÊÕ¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¯¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¶á¤¤µÄ°÷9¿Í¤¬12ÆüÄ«¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ì±ÅÞ¡¢µ¤¹çÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¡×
Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡£
11ÆüÌë¡¢¼«¿È¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤È²ñ¹ç¡£¹â»Ô»á¤ÏÍè½µ¡¢Àµ¼°¤ÊÎ©¸õÊä²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯ºö¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö1Ç¯Á°¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ß¤¿¤¤¡×
²ÃÂ®²½¤¹¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÆ°¤¤ËÌîÅÞ¤Ï¡Ä
¡Öº£¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´é¤Ö¤ì¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¡£Í×¤Ï1Ç¯Á°¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç¤¢¤È10Æü¡£Íè½µ¤Ï¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Â³¡¹¤È²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£