À¤³¦Î¦¾å¤ÎÁ°Ìëº×¡¢ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©£Ë£ËÀþ¤Ç¥®¥Í¥¹µÏ¿Ã£À®
¡¡À¤³¦Î¦¾å¡ÊÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ë¤¬£±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÅìµþ¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê£Ë£ËÀþ¡Ë¤ÇÁ°Ìëº×¤¬£±£²Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤éÌó£²£µ£°£°¿Í¤¬¥Ó¥ë·²¤Î´Ö¤òÁö¤ê¡¢Âç²ñ¤Îµ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢£±¡¦£¶¥¥í¤òÁö¤ë¥ì¡¼¥¹¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤à¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢£´·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤«¤é¶äºÂ¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£±»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¥ê¥ì¡¼¤Ç£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤Ã¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¡Ê²°³°¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦¥®¥Í¥¹µÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½¾Íè¤Î£²£µ£²¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë£²£µ£¶¿Í¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Î£¹Æü´Ö¤Ç·×£´£¹¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£²£°£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó£²£°£°£°¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£