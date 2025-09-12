¡ÚSwitch2¡Û¥Ý¥±¥â¥óÆ±ºÈÇ¤ò¡Ö¥Ý¥±¥»¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÃêÁªÈÎÇä¡ª±þÊç´ü´Ö¤Ï¡Ô16Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Õ
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¿·ºî¥²¡¼¥à¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î¿··¿¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¡ÖNitendo Switch 2¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºÈÇ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª±þÊç¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯9·î5Æü12»þ¤«¤é16Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£±þÊç¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Î¤ß
ÃêÁª·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢9·î22Æü15»þ°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÃêÁª¿½¹þ¤ßÍúÎò¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï¡¢22Æü15»þ°Ê¹ß¡¢26Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£È¯ÇäÆüÁ°Æü¤Î10·î15Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦Nintendo Switch 2 ËÜÂÎ
¡¦Joy-Con 2 (L) ¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼
¡¦Joy-Con 2 (R) ¥é¥¤¥È¥ì¥Ã¥É
¡¦Nintendo Switch 2 ¥É¥Ã¥¯
¡¦Joy-Con 2 ¥°¥ê¥Ã¥×
¡¦Nintendo Switch 2 AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼
¡¦USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë
¡¦Joy-Con 2 ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ß2
¡¦¥¦¥ë¥È¥é ¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë
¡¦Nintendo Switch 2 ¥½¥Õ¥È¡ÖPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition¡×
¢¨¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï5Ëü3980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¡Ë¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë