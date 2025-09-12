¥«¥é¥Î¥¢¡¢A.S.A.B¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¡¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ì¥¤¡×¥ê¥êー¥¹¡õÂçºå¤Ç¼«¼ç´ë²è³«ºÅ¤â
¡¡¥«¥é¥Î¥¢¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ì¥¤¡×¤ò¥á¥¸¥ãー¥ìー¥Ù¥ë A.S.A.B¤è¤ê9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥«¥é¥Î¥¢¡¢¥ëー¥Ä¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¡¡¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLog Book Fest. -Vol.1¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï½ÂÃ«eggman¤Ë¤ÆËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¼ç´ë²è¡Ø¥«¥é¥Î¥¢ Presents Log Book Fest. Vol.2～NEW EP ¡Ö¥Í¥ª¥ó¥Æ¥È¥é¡×Release live～¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë±«¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤ÈÂç¶¶¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î3¥Þ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ì¥¤¡×¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸µ¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¾×Æ°¤Ë¤â»÷¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ä°¤¯¿Í¤Î¹âÍÈ¤òÀðÆ°¤·¡¢¥µ¥Ó¤Î¾ðÆ°Åª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇúÈ¯À¤ÎÃæ¤Ë¤É¤³¤«Èá°¥¤òÕÔ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ó¤¤µ²±¤ËÍ©¤«¤Ë±Ç¤ëË´Îî¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ãê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤²Î»ì¤Ë¾è¤»Æ§¤Þ¤ì¤ë±¤¤â¥«¥é¥Î¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¿Ê²½¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ìºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î17Æü¤Ë¼«¼ç´ë²è¡Ø¥«¥é¥Î¥¢ Presents Log Book Fest. Vol.3¡Ù¤òÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë