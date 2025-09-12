ÌÜ¤ò·â¤¿¤ì...°å»Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¯Á´ÌÕ¤Ë¡Ö´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤È»Ò¤Î´é¤ò°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡×¡¡¡ÚÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¡¦ºÇ¸å¤Î»Ù±ç¡¡Âè4ÏÃ¡¿Á´8ÏÃ¡Û
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³»Ôºß½»¤ÎÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ëº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û3¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¡»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÂ©»Ò
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ö±é¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤Ç3000²ó¶á¤¯¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Çº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¡¢ÀÄÇ¯´ü¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¡¢ÍÄ¤Ä¹ÃË¤Î»à...Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
かから続く。
¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¡¦½ÅÍ×¤µ
Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥¥ë¥®¥¹¡Ú²èÁü②¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤ÎÊø²õ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ï¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý³Ø¹»¤Ç¤¹¡Ú²èÁü③¡Û¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î5·î¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤½¤ê¤ã°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¶µ°é¡¦·±Îý¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¡¦¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ï¡¢¾ã³²¤¬½Å¤¤Äø²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤É¤ì¤À¤±±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¡×
ÅÀ»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¼Ò²ñ¤ËÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£
»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤À¤±¤Ç³¹¤Ë½Ð¤ë¡¡¡È²¬»³È¯¾Í¡ÉÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¤Ê¤¤Æ»¤Ç...
¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê·±Îý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¸¹ç¡¢»Ï¤á¤ë¤¾¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡×
¤ß¤Ê¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¡¢ÌÕ¿ÍÍÑ¤Î¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£¤³¤Î¾ó¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ë
¡Öº£¤«¤é¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¹Ô¤Êý¤ÏÊ¬¤«¤ë¤«¡©¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤òº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡Ä²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¤ò10¸Ä¡¢Çã¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¡×
Ã¯¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²¬»³È¯¾Í¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À1Ëç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤¾ó¤Ç¾ã³²Êª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤È¤Ï²»¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£
¡Ê¿®¹æ¤Î²»À¼¡Ë
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê·±Îý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«
Èà¤é¤Ï¼ª¤È¼ê¤Î´¶³Ð¤À¤±¤Ç¡¢Æ»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤È¤Æ¤â¾ð¤Ë¸ü¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹ñÌ±À¡£
¡ÊÆ»¹Ô¤¯¿Í¡Ë
¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ï´í¤Ê¤¤¤è¡ª¡×
¡Ö¿®¹æ¤è¡¢¼ê¤òÂß¤½¤¦¤«¡©¡×
Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶µ´±¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÈà¤é¤¬Ìµ»ö¤«¡¢Àè²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÅöÁ³¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ë
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÊ¹¤¯¡£ËèÆü¤³¤Î·±Îý¤ò2»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ËèÆüËèÆü¡×
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ë¥®¥¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²á¹ó¤Ê·±Îý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Èà¤é¤Ï³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅªÃÏ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Þ¤Ç3¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢1»þ´Ö³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡×
Çã¤¤Êª¤â¡¢Å¹°÷¤Ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ë
¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¦¡¦¡¦¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ØÆ³°÷¡Ú²èÁü⑫¡Û¡Ë
¡Ö¤³¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Î·±Îý¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×
¡Ö¤â¤·¡Ø¤¢¤ì¤âÂÌÌÜ¡Ù¡Ø¤³¤ì¤âÂÌÌÜ¡Ù¤ÈÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÌÕ¿Í¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¤À¤«¤é½ÐÍè¤ë¤À¤±¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Î·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Î¹Ù³°¤Î°ì¸®²È¡Ú²èÁü⑫¡Û¡£Á´¤¯ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¤«¤éºÊ¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ê¿·µï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´Ö¼è¤ê¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Ç¤Î·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä´Íý¤â¼«Ê¬¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑬¡Û¡Ë
¡Ö¤â¤¦¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ6Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÊª¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÊ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç
¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥¸¥ë¥Ç¥£¥º¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Ë¥ä¥º¥Ù¥³¥ï¡¦¥¸¥ë¥Ç¥£¥¹¤µ¤ó¡Ë
¡Öº¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤¬10%¡¢±¦ÌÜ¤Ï6%¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
Æó¿Í¤Ï»ÜÀß¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï2¿Í¤È¤â¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ë¥Ç¥£¥¹¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¿å¾½ÂÎ¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£3ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ê¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÌ±Â²Ê¶Áè¤ÇÌÜ¤ò·â¤¿¤ì¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î°å»Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÁ´ÌÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢Ìë¤â1Æü2»þ´Ö¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¤¬¡¢À¨¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·»Å»ö¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
»ÜÀß¤Ç¤Î¡Ö·±Îý¡×¡Ö¶µ°é¡×¤¬2¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑰¡Û¡£5¥«·î¤Î·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸¤¤ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ËèÆü¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡ÖºÊ¤È»Ò¤Î´é¤ò°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤¡×
¡Ê¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤»þ¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤È»Ò¤Î´é¤ò°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÏÎÙ¤Ë2¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¹¬¤»¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Íè¤â³«¤±¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×
¥¢¥¶¥Þ¥Ã¥È¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê·±Îý³Ø¹»¤Î³«¹»¼°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¥»¥ó¥¿ー¤ÎÌòÌÜ¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡Ê¥¨¥ê¥Ìー¥éÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Î©ÇÉ¤Ê¥»¥ó¥¿ー¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤³¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸³è¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ÜÀß¤ò¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢5¤«¹ñ¤ÎÌÕ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ê¥¨¥ê¥Ìー¥éÂåÉ½¡Ë
¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡¢¥¿¥±¥¦¥Á¥µ¥ó¡×
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¾Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¡¢Âç¤¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÌÕÌÜ¤Î½÷À¤¬¡¢²¬»³¤«¤é¡¢¥¥ë¥®¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè5ÏÃ¡Û¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
